Поляки отказались от использования русского названия Калининграда

Резолюция комитета по стандартизации географических названий вступила в силу в Польше. Согласно документу, Калининград переименован в Крулевец.
Теперь во всех официальных документах страны необходимо использовать только польский топоним. Соответствующее решение комиссия обосновала традициями наименования Калининграда в Польше, пишет портал Interia.
Распоряжение о смене названия вступило в силу 9 мая 2023 года. В документе также указано, что гражданам следует употреблять «Крулевецкая область» вместо «Калининградская».Власти добавили, что каждое государство имеет право использовать в своем языке традиционные названия.