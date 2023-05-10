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Главой Калининграда избрали депутата Аминова

Политика
Главой Калининграда избрали депутата Аминова

Калининградские депутаты утвердили своего коллегу Олега Аминова в должности главы города. Такую информацию распространила пресс-служба администрации.

Аминова, который с 2016 года был депутатов городского совета, избрали главой Калининграда. Большинство местных политиков проголосовали за его кандидатуру, уточнили в сообщении.

«Депутаты горсовета Калининграда большинством голосов утвердили в среду в должности главы города Олега Аминова», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Предшественником Аминова является Евгений Любивый. Экс-глава Калининграда покинул соответствующую должность по собственному желанию в марте 2023 года.

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