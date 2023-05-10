Пакистан рассчитывает импортировать нефть из России за юани на регулярной основе

В январе представители двух государств достигли концептуальной договоренности о продаже российской нефти и условились до их запуска уточнить вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистану необходимо представить комплексный план энергобезопасности, предполагающий импорт из России нефти, СПГ, трубопроводного газа и прочих энергоресурсов.