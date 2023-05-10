Пакистан рассчитывает импортировать нефть из России за юани на регулярной основе

Исламабад ожидает, что сможет подписать с Москвой долгосрочный договор об импорте нефти за юани. Об этом в интервью Bloomberg сообщил федеральный министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан.
Страна надеется, что это станет долговременным соглашением, где в роли валют оплаты станут применяться пакистанская рупия и китайский юань.
Вероятно, Пакистану понадобится повысить размер валютного свопа (операция по закупке валюты с обязательством по ее последующей продаже на определенную дату. — Прим. ред.), чтобы получилось воспользоваться иными возможными вариантами, добавил собеседник агентства.
В январе представители двух государств достигли концептуальной договоренности о продаже российской нефти и условились до их запуска уточнить вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистану необходимо представить комплексный план энергобезопасности, предполагающий импорт из России нефти, СПГ, трубопроводного газа и прочих энергоресурсов.