Боррель: Украина должна сдаться через несколько дней без помощи Запада

Конфликт на Украине завершится, если Запад перестанет оказывать помощь Киеву. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Политик дал интервью испанскому телеканалу Sexta. По его словам, украинский конфликт можно завершить немедленно. Для этого достаточно прекратить военную помощь Киеву. В этом случае Украина должна сдаться через несколько дней.
«Мир как можно скорее, но какой мир?» – задался вопросом дипломат.
Боррель добавил, что такое завершение конфликта не будет отвечать интересам Запада.
Ранее Жозеп Боррель высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это решение зависит от членов Альянса.