Министр обороны Польши заявил о скором получении американских танков Abrams и систем HIMARS

Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS уже в мае, о чем сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
В среду, 10 мая, министр выступил в эфире Польского радио и сообщил, что целью Варшавы теперь является создание сильной воинской части. По словам Блащака, сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 систем.
«Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию», — рассказал Блащак.
Ранее Варшава подписала контракт на поставку 250 новых американских танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 уже бывших в употреблении машин.