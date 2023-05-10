Боррель объяснил, кто именно будет принимать решение о членстве Украины в НАТО

Стоять за решением о присоединении Украины к НАТО будет не генсекретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, а страны-участницы организации. Об этом предупредил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В интервью La Sexta он исключил, что в настоящее время процесс рассмотрения включения Киева в Североатлантический альянс изучается. По словам евродипломата, он не попал на рассмотрение и до старта конфликта.
«Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса», — подчеркнул Боррель, общаясь с корреспондентами.
Ранее стало известно, что Украина надеется получить политическое приглашение в НАТО на предстоящем саммите организации. В этом призналась вице-премьер страны Ольга Стефанишина. Планируется, что мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.