Украинские войска потеряют сотни тысяч военнослужащих в ходе анонсированного наступления, заявил украинский политолог и бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны», — отметил он.
Соскин уверен, что запланированная режимом Владимира Зеленского атака не будет успешной. Наступление ВСУ, по его мнению, можно назвать «ритуальным жертвоприношением украинцев».
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал не сравнивать обещанное Киевом наступление с битвой за Средиземье из известного голливудского фильма. Операция ВСУ, по его слвоам, не является вопросом недели или месяца.