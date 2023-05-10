Лавров выразил уверенность в проведении выборов в Турции без внешнего вмешательства

Всеобщие выборы в Турции пройдут без внешнего вмешательства. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель ведомства выступил на четырехсторонней министерской встрече по Сирии в Москве. Дипломат пожелал Турции успешного проведения избирательного процесса.
«Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат волеизъявление турецкого народа без какого бы то ни было вмешательства извне», – сказал Лавров.
Напомним, что в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Избирательный процесс запланирован на 14 мая.