«Ждать осталось два месяца». Прогноз Хазина о новом конфликте вызывает тревогу

При этом не стоит забывать, что процесс дедолларизации идет уже какое-то время. И к настоящему времени он уже набрал обороты настолько, что к нему присоединяется все больше государств по всему миру. Уже даже в самих США начали осознавать, что американский доллар перестает быть универсальным платежным средством на планете, что грозит американской экономике серьезными проблемами.