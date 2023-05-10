«Ждать осталось два месяца». Прогноз Хазина о новом конфликте вызывает тревогу

Соединенные Штаты уже в ближайшие два месяца станут развяжут новую большую войну, на этот раз против Китая.
Такой тревожный прогноз в эфире YouTube-канала актера Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» сделал известный политолог и экономист Михаил Хазин.
Сама беседа состоялась около месяца назад. Однако, телеканал «Царьград» вспомнил о ней сейчас, обратив внимание на сделанное известным политологом предсказание.
«Думаю, что в течение двух-трех месяцев США начнут военные действия против Китая. Это будут ограниченные действия», – заявил Хазин, в частности.
Таким образом, к настоящему времени, по мнению Хазина, остается лишь месяц-два до возможного начала китайско-американского конфликта.
И, судя по тому, как развиваются события, ситуация становится все более тревожной, отмечают журналисты «Царьграда».
Так, накануне в китайском Министерстве иностранных дел заявили, что в вопросе объединения материкового Китая с Тайванем не исключены «другие методы», подразумевая под этой формулировкой применение силы. Американская же сторона, на словах подтверждая приверженность продвигаемой Пекином политике единого Китая, на деле стягивает к берегам Поднебесной все больше войск.
По мнению Михаила Хазина, Соединенные Штаты намерены в ближайшие месяцы предпринять попытку захватить китайские военные базы, построены на «спорных» островах». И это откроет для России и Китая дополнительные возможности.
«Когда все начнется, мы сможем много чего сделать. Например, избавиться от зависимости от доллара. Китаю это нужно по простой причине – [председатель КНР] Си Цзиньпин возвращает Тайвань в лоно родины», – объяснил Хазин.
При этом не стоит забывать, что процесс дедолларизации идет уже какое-то время. И к настоящему времени он уже набрал обороты настолько, что к нему присоединяется все больше государств по всему миру. Уже даже в самих США начали осознавать, что американский доллар перестает быть универсальным платежным средством на планете, что грозит американской экономике серьезными проблемами.