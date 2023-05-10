«Переломный рубеж». Речь Путина ко Дню Победы поразила КНР и напугала Запад

9 мая на Красной площади прошел традиционный военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие посетили семь лидеров республик бывшего СССР: президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов, белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Перед началом памятного марша президент РФ Владимир Путин выступил с десятиминутной речью, которая произвела большое впечатление на зарубежные СМИ. Глава государства сделал ряд жестких высказываний в адрес Запада, подчеркнув, что местные глобалистские элиты продолжают заявлять о своей исключительности и провоцировать конфликты по всему миру.
«Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», — возмутился Путин.
Британская газета The Guardian обратила внимание, что выступление российского лидера получилось очень эмоциональным. Он провел «исторические параллели» между Великой Отечественной войной и боевыми действиями на Украине, указав, что сегодня цивилизация вновь оказалась на «переломном рубеже»: против Родины развязана «настоящая война», но РФ обеспечит свою безопасность и защитит жителей Донбасса.
С аналогичной оценкой выступила и индийская газета The Indian Express, назвавшая речь Путина перед стенами Кремля «пламенной». Авторы статьи констатировали, что президент обрушился с критикой на западные элиты, после чего небо над Москвой озарил праздничный салют под аккомпанемент военного оркестра.
«Солдаты маршировали по площади, за ними следовали танки и межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие», — говорится в публикации.
Впрочем, несмотря на столь жесткую риторику по отношению к Западу, который, по мнению Путина, забыл о жертвах России во время Второй мировой войны и теперь стремится разрушить Москву своей безграничной поддержкой Украины, президент все же признал роль США и их союзников в годы борьбы с общей угрозой, добавили в New York Public Radio.
Как объяснили в свою очередь журналисты CNN, Праздник Победы остается для Путина «самым значимым днем в календаре», поскольку он служит для демонстрации патриотизма, общественной поддержки и военной доблести страны. Чувства президента разделяют и простые россияне: в статье отмечается, что 9 мая вдоль Красной площади выстроились тысячи местных жителей, чтобы посмотреть ежегодный парад.
«Основное внимание было уделено системе противовоздушной обороны С-400 и ее межконтинентальной баллистической системе "Ярс"», — подчеркнули в CNN.
В Global Times подчеркнули, что за торжественным маршем военной техники в Москве следили во всем мире, поскольку на нем впервые было представлено новое вооружение, которое используется в ходе СВО, в частности бронированные автомобили «ВПК-Урал» и З-СТС «Ахмат». По мнению авторов статьи, с помощью парада Россия выразила свою «жесткую позицию».
«Ежегодный военный парад имеет символическое значение для России, поскольку она получила в наследство от Советского Союза статус великой державы. <…> Военный парад призван объединить военных и народ, а также продемонстрировать решимость и уверенность России в том, что она не поддастся никакому запугиванию ни со стороны США, ни со стороны НАТО», — говорится в статье.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как отпраздновали 9 Мая в постсоветских странах и за их пределами. В Молдавии полиция выписывала штрафы за символ Победы, а в Латвии несколько человек были задержаны за возложение цветов и демонстрацию советской символики.