«Переломный рубеж». Речь Путина ко Дню Победы поразила КНР и напугала Запад

Впрочем, несмотря на столь жесткую риторику по отношению к Западу, который, по мнению Путина, забыл о жертвах России во время Второй мировой войны и теперь стремится разрушить Москву своей безграничной поддержкой Украины, президент все же признал роль США и их союзников в годы борьбы с общей угрозой, добавили в New York Public Radio.