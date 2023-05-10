Экс-министр РСФСР рассказал об утверждении бело-сине-красного триколора после распада Союза

Бело-сине-красный флаг сделали государственным символом России после распада Советского Союза, поскольку его одобрил первый президент РФ Борис Ельцин, сообщил экс-министр внешних экономических связей РСФСР Виктор Ярошенко.
В разговоре с РИА Новости политик рассказал, что после развала СССР на статус государственного флага претендовали два триколора — бело-сине-красный и черно-желто-белый. Однако далеко не все видные российские политики поддержали утверждение «петровского флага».
«Так, например, Владимир Жириновский считал, что государственным в России должен быть именно "имперский флаг"», — отметил Ярошенко.
Однако привычный всем триколор имел поддержку в лице Бориса Ельцина, поэтому было принято решение о его утверждении.
Ранее сообщалось, что Белый дом проигнорировал роль СССР в завершении Второй мировой войны.