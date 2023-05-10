Депутат Судзуки отчитал «Общество возрождения Японии» за призывы к пересмотру его планов

Депутат верхней палаты страны восходящего Солнца Мунэо Судзуки жестко прошелся по руководству партии «Общество возрождения Японии». Причиной послужили требования пересмотреть его планы по поездке в Россию.
Японский депутат попросил представителей политической силы «лучше подбирать слова». В итоге Судзуки решил повременить с визитом к российским коллегам. Он планировал отправиться в Москву в период с 3 по 7 мая.
«...Я хочу пояснить генеральному секретарю, что я в качестве политика действовал и думал о национальных интересах в сто раз больше Вашего», — подчеркнул Судзуки, выступая на партийном заседании.
Ранее замглавы дипмиссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко предупредил, что отношения Москвы и Токио могут достичь критической точки. Дипломат не зафиксировал положительных изменений в диалоге между государствами.