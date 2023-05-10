Полузащитника «Сочи» Цаллагова отстранили от тренировок с основной командой

Во время матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Торпедо» Дркушич высказал недовольство действиями Цаллагова, позволившего сопернику поразить ворота хозяев дальним ударом. Полузащитник вступил в перепалку с партнером по команде, продолжившуюся в раздевалке после завершения игры. С большой долей вероятности Цаллагов, контракт которого с «Сочи» истекает летом 2023 года, продолжит карьеру во владикавказской «Алании».