Полузащитника «Сочи» Цаллагова отстранили от тренировок с основной командой

Футболиста «Сочи» Ибрагима Цаллагова отстранили от тренировок с основным составом.
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отправил в дубль полузащитника Ибрагима Цаллагова из-за его конфликта с защитником Ваньей Дркушичем. Об этом проинформировал инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Во время матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Торпедо» Дркушич высказал недовольство действиями Цаллагова, позволившего сопернику поразить ворота хозяев дальним ударом. Полузащитник вступил в перепалку с партнером по команде, продолжившуюся в раздевалке после завершения игры. С большой долей вероятности Цаллагов, контракт которого с «Сочи» истекает летом 2023 года, продолжит карьеру во владикавказской «Алании».