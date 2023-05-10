New York Times: глава МИД Китая сделал важные заявления в Европе по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в рамках своего европейского турне сделал несколько важных заявлений по Украине, говорится в статье New York Times.
В рамках пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок китайский дипломат отметил, что КНР не является причиной возникновения украинского кризиса, однако Пекин выступает за мирное урегулирование ситуации. Китай продолжит наблюдать за конфликтом с «другого берега» и не будет «подливать масла в огонь».
Авторы подчеркнули, что представители Запада сомневаются в способности Пекина успешно повлиять на организацию переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что китайскую делегацию по украинскому кризису возглавит бывший посол КНР в России.