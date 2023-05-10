ФТС подтвердила наличие определенных трудностей с экспортом нефти и газа из России

Определенные трудности с экспортом нефти и газа из России существуют, но компании энергетической отрасли адаптируются, отметил в беседе с ТАСС временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
По его словам, нефтяники и газовщики испытывают определенные затруднения с поставками своей продукции на мировой рынок из введенных Западом санкций. Но и они приспособятся к текущим условиям.
Между тем экспорт нефти из России по итогам 2022 года достиг 242 млн тонн, что говорит о росте на 7,6%. Добыча энергоресурса в стране составила 535 млн тонн, увеличившись на 2% год к году.
Ограничения в отношении российской нефти вступили в силу в 5 декабря 2022 года. Они заключаются в прекращении Евросоюзом импорта сырья из России, а также во введении потолка цен на энергоноситель, перевозимых по морю.