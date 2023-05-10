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Гусев сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на военный объект в Воронежской области

Армия
Гусев сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на военный объект в Воронежской области

Утром 10 мая украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гусева, в результате мер воздействия один из вражеских дронов отклонился с курса и упал, второй бил уничтожен огнем ПВО. В настоящий момент в регионе реализуется комплекс мер по обеспечению дополнительной безопасности, добавил губернатор.

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