Гусев сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на военный объект в Воронежской области

Утром 10 мая украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, в результате мер воздействия один из вражеских дронов отклонился с курса и упал, второй бил уничтожен огнем ПВО. В настоящий момент в регионе реализуется комплекс мер по обеспечению дополнительной безопасности, добавил губернатор.