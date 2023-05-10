Newsweek: Байден намерен добиться дипломатической победы на «заднем дворе» России

Авторы Newsweek подчеркнули, что Соединенные Штаты очень хотят стать страной, которая помирит Азербайджан и Армению. Вашингтон выбрал эти государства исключительно потому, что они являются «задним двором» РФ. Для американских властей важно добиться «дипломатической победы», пока Кремль сосредоточен на украинском конфликте.