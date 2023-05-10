Newsweek: Байден намерен добиться дипломатической победы на «заднем дворе» России

Американский президент Джо Байден намерен закрепить влияние Вашингтона на «заднем дворе» России, вмешавшись в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, сказано в статье Newsweek.
По словам обозревателей, Белый дом хочет вмешаться в противостояние на Южном Кавказе и выступить в качестве посредника между Ереваном и Баку. Вашингтону необходимо реализовать этот сценарий для «дипломатической победы» над Москвой, пишет «ПолитРоссия».
«Внешняя политика Байдена будет проходить испытание. Его нынешний курс будут жестко оспаривать конкуренты во время президентской гонки», — отметили аналитики.
Авторы Newsweek подчеркнули, что Соединенные Штаты очень хотят стать страной, которая помирит Азербайджан и Армению. Вашингтон выбрал эти государства исключительно потому, что они являются «задним двором» РФ. Для американских властей важно добиться «дипломатической победы», пока Кремль сосредоточен на украинском конфликте.
Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал диалог Азербайджана и Армении единственным путем к миру.