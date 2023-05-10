Трех генералов полиции Петербурга обвинили в получении взяток на 65 млн рублей

Следственный комитет предъявил обвинение во взяточничестве трем генералам петербургского ГУ МВД. По мнению СК, общая сумма незаконно полученного вознаграждения достигает 65 миллионов рублей, сообщило издание 47news.
Отметим, что ранее офицеры обвинялись в злоупотреблении полномочиями, но следователи переквалифицировали дело в коррупционное. На счету каждого генерала не менее десяти эпизодов взяточничества.
Кроме того, под статью о даче взяток попали десять руководителей существовавших ранее «коммерческих МРЭО».