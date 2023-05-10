Авторы Defence News сообщили о нежизнеспособности идеи Макрона по автономной Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается продвинуть идею о самостоятельности Европы на мировой арене. Однако каждая страна ЕС видит реализацию идеи по своему, рассказали в издании Defence News.
Авторы СМИ сообщили о нежизнеспособности идеи Макрона по автономной Европе. Инициатива является аномалией среди лидеров коалиции, потому что речь идет о независимости от США. Таким образом, американское руководство может просто перестать заботиться о европейских государствах, утверждают журналисты.
Более того, понятие автономии является индивидуальным для каждого члена ЕС. В качестве примера журналисты привели Румынию, которая не против военных мер по защите восточного фронта. При этом для властей государства такое решение является ценным с точки зрения стратегии и отражает идею об автономии.