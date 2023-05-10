Авторы Defence News сообщили о нежизнеспособности идеи Макрона по автономной Европе

Более того, понятие автономии является индивидуальным для каждого члена ЕС. В качестве примера журналисты привели Румынию, которая не против военных мер по защите восточного фронта. При этом для властей государства такое решение является ценным с точки зрения стратегии и отражает идею об автономии.