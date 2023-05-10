Российских болельщиков вынудили покинуть трибуны на ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент

Болельщиков из России вынудили удалиться с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре.
Скандал с участием трех российских болельщиков произошел накануне на чемпионате мира 2023 года по дзюдо в Дохе. Зрителей попросили снять георгиевские ленты на одежде, однако те отказались это сделать, пишет Inside the Games. В результате болельщики были вынуждены покинуть трибуны.
Чемпионат мира по дзюдо в Дохе завершится 14 мая. Российские спортсмены выступают на планетарном первенстве в Катаре в нейтральном статусе.