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Российских болельщиков вынудили покинуть трибуны на ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент

Спорт
Российских болельщиков вынудили покинуть трибуны на ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент

Болельщиков из России вынудили удалиться с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре.

Скандал с участием трех российских болельщиков произошел накануне на чемпионате мира 2023 года по дзюдо в Дохе. Зрителей попросили снять георгиевские ленты на одежде, однако те отказались это сделать, пишет Inside the Games. В результате болельщики были вынуждены покинуть трибуны.

Чемпионат мира по дзюдо в Дохе завершится 14 мая. Российские спортсмены выступают на планетарном первенстве в Катаре в нейтральном статусе.

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