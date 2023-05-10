Ермак сообщил о гибели в зоне боевых действий высокопоставленного чиновника офиса Зеленского

Алексей Титаренко, высокопоставленный чиновник офиса украинского президента, был убит в зоне боевых действий на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Андрей Ермак, занимающий пост руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«На передовой… погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики», – заявил Ермак.
Цель пребывания Титаренко близ линии боевого соприкосновения и обстоятельства его гибели Ермак не конкретизировал.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил о смертельном отравлении пельменями 40 бойцов украинской армии.