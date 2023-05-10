Ермак сообщил о гибели в зоне боевых действий высокопоставленного чиновника офиса Зеленского

Алексей Титаренко, высокопоставленный чиновник офиса украинского президента, был убит в зоне боевых действий на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Андрей Ермак, занимающий пост руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.