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MWM: в США не понимают, как российские военные подавляют РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

Армия
MWM: в США не понимают, как российские военные подавляют РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

Эффективная борьба ВС РФ с ракетными комплексами HIMARS на Украине поставила в тупик военных аналитиков США. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Эксперты отметили, что работа американских артиллерийских установок в зоне боевых действий становится менее результативной. По их словам, российские средства ПВО стали активнее сбивать их.

«При этом остается непонятным, как российские Вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем», — говорится в публикации.

Аналитики подчеркнули, что в случае полномасштабного военного конфликта HIMARS станут уязвимее. Он добавили, что противник может в первую очередь нанести удары по американским спутникам, которые координируют спуски снарядов.

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