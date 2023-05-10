MWM: в США не понимают, как российские военные подавляют РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

Эффективная борьба ВС РФ с ракетными комплексами HIMARS на Украине поставила в тупик военных аналитиков США. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Эксперты отметили, что работа американских артиллерийских установок в зоне боевых действий становится менее результативной. По их словам, российские средства ПВО стали активнее сбивать их.
«При этом остается непонятным, как российские Вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем», — говорится в публикации.
Аналитики подчеркнули, что в случае полномасштабного военного конфликта HIMARS станут уязвимее. Он добавили, что противник может в первую очередь нанести удары по американским спутникам, которые координируют спуски снарядов.