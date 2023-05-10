Три американца напомнили русским о том, как хорошо жить в РФ

Трое граждан Соединенных Штатов напомнили русским о том, как хорошо жить в России в отличие от США.
Американцы обратили внимание на медицину. Россияне часто ругают качество предоставляемых услуг — это недовольство передается из поколения в поколение. Один из граждан США рассказал, что в РФ ему провели операцию на глазах. Стоимость процедуры оказалась в разы меньше, при этом пациент несколько дней находился в больнице под присмотром врачей. В США такого нет, пишет «Царьград».
Второй гражданин Соединенных Штатов поделился, как его выгнали из американской клиники из-за отсутствия страховки. Мужчина не смог оплатить ее, поэтому остался без медпомощи. Третьего американца поразило, что врач в русской поликлинике не взял с него денег за рецепт.
Ранее медицинские эксперты в США назвали пандемию коронавирусной инфекции причиной усугубления кризиса с опиоидами, передает телеканал «360».