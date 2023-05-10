Три американца напомнили русским о том, как хорошо жить в РФ

Американцы обратили внимание на медицину. Россияне часто ругают качество предоставляемых услуг — это недовольство передается из поколения в поколение. Один из граждан США рассказал, что в РФ ему провели операцию на глазах. Стоимость процедуры оказалась в разы меньше, при этом пациент несколько дней находился в больнице под присмотром врачей. В США такого нет, пишет «Царьград».