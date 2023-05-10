С Новым Годом!

Россиян могут начать штрафовать за самовыгул домашних животных

Общество
Россиян могут начать штрафовать за самовыгул домашних животных

Владельцев, отправляющих питомцев на самовыгул, нужно штрафовать, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.

Политик предложил внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Самовыгул питомцев могут приравнять к выбрасыванию их на улицу, отметил Спиридонов, пишет газета «Известия».

«Кроме того, важно ввести обязательное обучение перед покупкой определенных собак. Без этого заводчики не должны иметь права продать животное», — подчеркнул депутат.

Сумма штрафа за самовыгул питомца, вероятно, будет соразмерна МРОТ, отмечает телеканал «360». Если заводчиков обязать получать лицензию на работу, можно предотвратить недобросовестное разведение животных, считает Спиридонов.

#госдума #животные #штрафы