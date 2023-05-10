Россиян могут начать штрафовать за самовыгул домашних животных

Владельцев, отправляющих питомцев на самовыгул, нужно штрафовать, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.
Политик предложил внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Самовыгул питомцев могут приравнять к выбрасыванию их на улицу, отметил Спиридонов, пишет газета «Известия».
«Кроме того, важно ввести обязательное обучение перед покупкой определенных собак. Без этого заводчики не должны иметь права продать животное», — подчеркнул депутат.
Сумма штрафа за самовыгул питомца, вероятно, будет соразмерна МРОТ, отмечает телеканал «360». Если заводчиков обязать получать лицензию на работу, можно предотвратить недобросовестное разведение животных, считает Спиридонов.