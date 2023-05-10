Президент США назвал разрушительным влияние возможного дефолта на экономику

Дефолт по федеральному долгу будет иметь для американской экономики катастрофические последствия, признал президент США Джо Байден.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он прокомментировал прогноз спикера палаты представителей Кевина Маккарти о возможности наступления в стране финансового кризиса. По словам Байдена, в таком случае Соединенные Штаты столкнутся с разрушительными проблемами. В то же время конгресс вряд ли согласится с планом Маккарти по повышению потолка госдолга при значительном сокращении бюджетных расходов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что возможный дефолт в США станет подарком для России и Китая. Он создаст значительную неопределенность вокруг использования доллара в международных сделках.