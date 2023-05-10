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Президент США назвал разрушительным влияние возможного дефолта на экономику

Экономика
Президент США назвал разрушительным влияние возможного дефолта на экономику

Дефолт по федеральному долгу будет иметь для американской экономики катастрофические последствия, признал президент США Джо Байден.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он прокомментировал прогноз спикера палаты представителей Кевина Маккарти о возможности наступления в стране финансового кризиса. По словам Байдена, в таком случае Соединенные Штаты столкнутся с разрушительными проблемами. В то же время конгресс вряд ли согласится с планом Маккарти по повышению потолка госдолга при значительном сокращении бюджетных расходов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что возможный дефолт в США станет подарком для России и Китая. Он создаст значительную неопределенность вокруг использования доллара в международных сделках.

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