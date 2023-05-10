Президент США назвал разрушительным влияние возможного дефолта на экономику

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он прокомментировал прогноз спикера палаты представителей Кевина Маккарти о возможности наступления в стране финансового кризиса. По словам Байдена, в таком случае Соединенные Штаты столкнутся с разрушительными проблемами. В то же время конгресс вряд ли согласится с планом Маккарти по повышению потолка госдолга при значительном сокращении бюджетных расходов.