Российские артиллеристы из состава группировки войск «Запад» сорвали три попытки украинских националистов провести ротацию своих подразделений на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ Сергей Зыбинский.
Артиллерийские удары по позициям ВСУ наносились в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка, отметил Зыбинский.
«Огнем из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в районе урочища Волчий», — добавил офицер, его цитирует РИА Новости.
Российская армейская и штурмовая авиация нанесла десять ударов по личному составу и боевой технике четырех бригад ВСУ на Купянском направлении в течение минувших суток, подчеркнул начальник пресс-центра группировки «Запад».