С Новым Годом!

Минобороны РФ: артиллерия группировки «Запад» сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ

Армия
Минобороны РФ: артиллерия группировки «Запад» сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ

Российские артиллеристы из состава группировки войск «Запад» сорвали три попытки украинских националистов провести ротацию своих подразделений на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ Сергей Зыбинский.

Артиллерийские удары по позициям ВСУ наносились в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка, отметил Зыбинский.

«Огнем из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в районе урочища Волчий», — добавил офицер, его цитирует РИА Новости.

Российская армейская и штурмовая авиация нанесла десять ударов по личному составу и боевой технике четырех бригад ВСУ на Купянском направлении в течение минувших суток, подчеркнул начальник пресс-центра группировки «Запад».

#ротация всу #артиллерия вс рф #купянское направление #группировка запад