Ассистентский дубль Дадонова помог «Далласу» победить «Сиэтл» в матче Кубка Стэнли

Две результативные передачи российского форварда Евгения Дадонова помогли «Даллас Старз» обыграть «Сиэтл Кракен» в матче плей-офф НХЛ.
Хоккеисты «Далласа» минувшей ночью сравняли счет в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом», обыграв соперника в гостевом матче. Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась поражением хозяев со счетом 3:6.
Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов оформил в этом матче ассистентский дубль. Форвард гостей отметился результативными передачами на 31-й и 58-й минутах игры. Пятый матч серии до четырех побед между «Далласом» и «Сиэтлом» состоится в ночь с 11 на 12 мая.