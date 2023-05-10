Ассистентский дубль Дадонова помог «Далласу» победить «Сиэтл» в матче Кубка Стэнли

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов оформил в этом матче ассистентский дубль. Форвард гостей отметился результативными передачами на 31-й и 58-й минутах игры. Пятый матч серии до четырех побед между «Далласом» и «Сиэтлом» состоится в ночь с 11 на 12 мая.