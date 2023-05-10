Bloomberg: нефть из Ирака и Саудовской Аравии стала дороже для Европы

Нефтяные компании из Ирака и Саудовской Аравии подняли цены для европейских НПЗ, сообщает агентство Bloomberg.
Багдад установил на июнь стоимости нефть Basrah Medium на самом высоком уровне более чем за год. То же самое сделал и Эр-Рияд. При этом для покупателей из азиатских стран цены на черное золото сохранились на существующем уровне либо уменьшились.
Европейские нефтеперерабатывающие заводы с декабря прошлого года испытывают нехватку среднесернистой нефти из-за того, что власти ввели эмбарго на сырье из России, которая являлась основным поставщиком.