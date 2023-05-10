Politico: Вашингтон не будет передавать Киеву ракеты большой дальности

Источники Politico сообщили, что это решение Вашингтона связано с тем, что уже Великобритания приняла решение передать ВСУ ракеты такого типа. При этом отмечается, что Лондон поставил условие Киеву, что ракеты большой дальности могут применяться только по целям на территории Украины.