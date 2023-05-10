Politico: Вашингтон не будет передавать Киеву ракеты большой дальности

Соединенные Штаты не будут поставлять на Украину баллистические ракеты большой дальности ATACMS, как как такое решение ранее приняла Великобритания, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.
Сообщалось, что Лондон планирует передать Киеву британские ракеты дальностью до 300 километров, которые по своим характеристикам схожи с американскими ATACMS.
Источники Politico сообщили, что это решение Вашингтона связано с тем, что уже Великобритания приняла решение передать ВСУ ракеты такого типа. При этом отмечается, что Лондон поставил условие Киеву, что ракеты большой дальности могут применяться только по целям на территории Украины.