Сокращение прибыли компаний с госучастием по итогам 2022 года достигло 54%

Прибыль компаний с госучастием по итогам 2022 года оказалась на 54% меньше, чем годом ранее. При этом доля госсектора в экономике России превысила 55%, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
Компании с государственным участием в прошлом году заработали 2,136 трлн рублей, и это ниже показателей 2021 года более чем в два раза, свидетельствуют данные статистического ведомства, опубликованные в мае. Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыль прибыльных минус убытки убыточных) акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности.
В частности, это компании, где Россия владеет более чем 25% акций или обладает «золотой акцией» (специальным правом на участие в управлении). В их число включены АЛРОСА, «Аэрофлот», ВТБ, «Газпром», РЖД, «Россети», «РусГидро», Сбербанк, «Роснефтегаз» и другие. С чистой прибылью 2022 год завершили две трети таких предприятий.