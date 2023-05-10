Сокращение прибыли компаний с госучастием по итогам 2022 года достигло 54%

В частности, это компании, где Россия владеет более чем 25% акций или обладает «золотой акцией» (специальным правом на участие в управлении). В их число включены АЛРОСА, «Аэрофлот», ВТБ, «Газпром», РЖД, «Россети», «РусГидро», Сбербанк, «Роснефтегаз» и другие. С чистой прибылью 2022 год завершили две трети таких предприятий.