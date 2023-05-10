Глава МВД Турции Сойлу указал на попытки США вмешаться в выборы президента при помощи СМИ

Западная пресса устраивает различные манипуляции вокруг выборов в Турции для реализации плана США. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
По словам чиновника, представители Запада начали выдвигать свое видение ситуации в Турции. Однако в республике после выборов 2023 года начнется столетняя стабильность, и США это понимают. Нет такого избирательного процесса, в который американский посол не хотел бы вмешаться
«План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США», — подчеркнул глава МИД Турции, слова которого передает издание Yeni Akit.
Авторы Hürriyet ранее сообщили, что президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.