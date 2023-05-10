Израиль и Швеция вошли в список победителей первого полуфинала Евровидения-2023

Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2023» завершился 9 мая в Великобритании. Одержать победу удалось представителям десяти стран, в том числе коллективам из Швеции и Израиля.
Всего за выход в финал боролись 15 исполнителей. Впрочем, музыкантам из Латвии, Азербайджана, Нидерландов, Мальты и Ирландии не удалось впечатлить зрителей, а потому они выбыли из конкурса, передает телеканал «360».
Шанс побороться за статус победителя Евровидения выпал представителям Норвегии, Сербии, Португалии, Хорватии, Швейцарии, Израиля, Молдавии, Швеции, Чехии и Финляндии. 13 мая им предстоит встретиться с коллегами из второго полуфинала, который намечен на четверг.