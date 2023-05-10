NYP: 20 журналистов не пришли на брифинг Байдена из-за его нежелания общаться с прессой

Представители прессы отказались приходить на мероприятие Белого дома из-за нежелания американского президента Джо Байдена отвечать на вопросы журналистов, сообщило издание New York Post (NYP).
По словам неназванного чиновника из администрации США, всего на брифинг Белого дома, который состоялся 8 мая, были приглашены 50 сотрудников СМИ. Однако 20 из них отказались приходить на мероприятие, поскольку Байден в последние месяцы редко отвечает на вопросы прессы.
«Когда мероприятие началось, не все 50 аккредитованных репортеров пришли», — сказал информатор.
Ранее сообщалось, что Байден отказался говорить с журналистами о сроках поставок Украине танков Leopard 2 и молча ушел.