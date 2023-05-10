NYP: 20 журналистов не пришли на брифинг Байдена из-за его нежелания общаться с прессой

По словам неназванного чиновника из администрации США, всего на брифинг Белого дома, который состоялся 8 мая, были приглашены 50 сотрудников СМИ. Однако 20 из них отказались приходить на мероприятие, поскольку Байден в последние месяцы редко отвечает на вопросы прессы.