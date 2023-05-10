Маск сообщил, что не подписывал соглашение о запуске шоу Такера Карлсона в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск пообещал анонсировавшему запуск шоу в Twitter экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону стандартные для всех создателей контента условия. Об этом сам бизнесмен написал в соцсетях.
«Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента», – написал Маск.
Бизнесмен предупредил, что на онлайн-платформе Такер может столкнуться с критикой и опровержениями со стороны других пользователей. Введение в заблуждение повлечет последствия согласно правилам Twitter, подчеркнул Маск.