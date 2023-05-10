DM: ряд стран задумались о выходе из ЕС по примеру Великобритании

Авторы материала выяснили, что возмущение участием в ЕС нарастает в Греции. Причиной тому послужил долговой кризис, который начался еще в 2009 году. Италия также не в восторге от Евросоюза. Такие настроения появились в стране во время пандемии COVID-19, когда Рим не получил вменяемой поддержки от Брюсселя.