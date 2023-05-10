В европейских странах увеличивается угроза неонацистского террора, которая исходит с Украины, написал расследователь Кит Кларенберг. Слова журналиста передает американский портал Grayzone.
Неонацистская террористическая угроза, по словам автора материала, растет из-за возвращения боевиков с Украины. После этого они попадают во французские тюрьмы.
Сотни неонацистов с Украины и представители других стран направляются принимать участие в конфликте. После этого они возвращаются на родину, чтобы «вернуть домой ужас с полей сражений».
Ранее парижские сотрудники правоохранительных органов задержали двух неонацистов. Боевики прибыли с Украины. Они привлекли внимание полиции из-за хранения патронов и автоматов.