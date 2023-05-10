Генерал США Ванхерк ужаснулся темпам модернизации Вооруженных сил Китая

Соединенные Штаты обеспокоены темпами модернизации Вооруженных сил Китая. Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк.
По его словам, модернизация, которую проводит Пекин, весьма амбициозна. Не стоит думать, что КНР не будет использовать свои возможности для создания передовых гиперзвуковых ракет, способных бить на огромные расстояния, считает Ванхерк.
Генерал обратил внимание, что Китай не ограничивается технологиями для локального применения. Сегодня там разрабатываются вооружения и инфраструктура, необходимые для применения военной мощи страны на гигантских расстояниях.