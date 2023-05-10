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Блинкен: Госдеп пользуется ИИ для сбора российского контента и выявления дезинформации

Политика
Блинкен: Госдеп пользуется ИИ для сбора российского контента и выявления дезинформации

Госдеп США использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора российского информационного контента, чтобы выявлять дезинформацию. Об этом на мероприятии организации Freedom House сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента по Украине с поддержкой искусственного интеллекта», – поделился Блинкен.

По его словам, ИИ используют для сбора «поддающейся проверке российской дезинформации» с тем, чтобы делиться информацией с партнерами по всему миру ради «продвижения независимых медиа и цифровой грамотности». США работают с партнерами и сотрудниками научно-образовательной сферы, чтобы выявлять «генерируемые российскими чат-ботами» фейковые тексты.

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