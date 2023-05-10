Блинкен: Госдеп пользуется ИИ для сбора российского контента и выявления дезинформации

По его словам, ИИ используют для сбора «поддающейся проверке российской дезинформации» с тем, чтобы делиться информацией с партнерами по всему миру ради «продвижения независимых медиа и цифровой грамотности». США работают с партнерами и сотрудниками научно-образовательной сферы, чтобы выявлять «генерируемые российскими чат-ботами» фейковые тексты.