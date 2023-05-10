Американский генерал Бридлав: Запад боится победы Украины из-за угрозы ядерной войны

Североатлантический альянс больше всего боится военного триумфа Киева, поскольку Москва никогда не допустит разгрома. Таким мнением поделился американский генерал в отставке Филип Бридлав в интервью телеканалу ABC Action.
По его словам, президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что если возникнет вопрос о дальнейшем существовании РФ, то страна прибегнет к ядерному оружию. Эти слова вызывают неподдельный страх у Запада.
«Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — сказал офицер.
Военный добавил, что поддержка Запада для Украины рассчитана таким образом, чтобы дать ВСУ продержаться какое-то время. Однако этих ресурсов никогда не хватит для разгрома российской армии.