Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на Южнодонецком направлении

Передовые подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинскую разведгруппу на Южнодонецком направлении. Поддержку им оказала минометная батарея, сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке минометной батареи уничтожена разведгруппа противника», – рассказал Гордеев.
Кроме того, экипаж российской тяжелой минометной системы ТОС-1 разбил расположенный на юго-востоке от Водяного украинский взводный опорный пункт. Расчет самоходного миномета «Тюльпан» в районе Великой Новоселки нанес удар и уничтожил пункт временной дислокации противника.