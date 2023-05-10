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Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на Южнодонецком направлении

Армия
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на Южнодонецком направлении

Передовые подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинскую разведгруппу на Южнодонецком направлении. Поддержку им оказала минометная батарея, сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке минометной батареи уничтожена разведгруппа противника», – рассказал Гордеев.

Кроме того, экипаж российской тяжелой минометной системы ТОС-1 разбил расположенный на юго-востоке от Водяного украинский взводный опорный пункт. Расчет самоходного миномета «Тюльпан» в районе Великой Новоселки нанес удар и уничтожил пункт временной дислокации противника.

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