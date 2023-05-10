Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на Южнодонецком направлении

Кроме того, экипаж российской тяжелой минометной системы ТОС-1 разбил расположенный на юго-востоке от Водяного украинский взводный опорный пункт. Расчет самоходного миномета «Тюльпан» в районе Великой Новоселки нанес удар и уничтожил пункт временной дислокации противника.