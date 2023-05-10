Посол РФ в США рассказал о все более наглых попытках переписать историю ВОВ

Попытки переписать историю Великой Отечественной войны становятся все наглее с годами. Их предпринимают с целью разобщения людей в странах бывшего СССР, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
«Чем дальше в прошлое отодвигаются события Великой Отечественной войны, тем наглее становятся попытки переписать историю, принизить значение нашей Победы и даже возложить ответственность на Советский Союз за развязывание мирового конфликта», — заявил на приеме по случаю Дня Победы в посольстве Антонов.
Дипломат считает, что преследующие такую цель люди хотят разрушить фундамент единства представителей разных национальностей в государствах бывшего СССР. Антонов назвал долгом каждого передачу исторической правды о героях «детям, внукам и правнукам». Посол напомнил, что российские войска сейчас сражаются против «фашистской заразы» на Украине. По его мнению, многим людям в соседней стране перевернули самосознание, программируя против России.