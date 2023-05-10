Посол РФ в США рассказал о все более наглых попытках переписать историю ВОВ

Дипломат считает, что преследующие такую цель люди хотят разрушить фундамент единства представителей разных национальностей в государствах бывшего СССР. Антонов назвал долгом каждого передачу исторической правды о героях «детям, внукам и правнукам». Посол напомнил, что российские войска сейчас сражаются против «фашистской заразы» на Украине. По его мнению, многим людям в соседней стране перевернули самосознание, программируя против России.