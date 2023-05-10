Военный эксперт Шурыгин сообщил об изменении тактики высокоточных ударов ВС России в зоне СВО

Контрнаступление Вооруженных сил Украины могло перейти от стадии планирования к подготовке, отметил специалист. Зафиксирована переброска подразделений, снарядов и военной техники к фронту. При этом ВС России начали атаковать тыловые эшелоны, что замедляется ответный удар киевского режима.