Пушков: США проиграли схватку за вернувшуюся в Лигу арабских государств Сирию

Восстановление членства Сирии в организации дезавуирует заявления некоторых арабских и западных лидеров о неизбежности отставки президента САР Башара Асада. ЛАГ фактически признала необратимость сдвигов в возглавляемой Асадом стране и восстановления контроля Дамаска над большей частью территории страны, добавил Пушков.