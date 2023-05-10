Пушков: США проиграли схватку за вернувшуюся в Лигу арабских государств Сирию

Заявление США о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) не изменит новую реальность. Вашингтон проиграл схватку за страну, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Главы МИД ЛАГ ранее приняли решение о возобновлении членства Сирии в организации. Представитель американского Госдепа Ведант Патель раскритиковал решение Лиги, заявив, что Сирия не заслуживает возвращения в ЛАГ.
«Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — подчеркнул российский сенатор.
Восстановление членства Сирии в организации дезавуирует заявления некоторых арабских и западных лидеров о неизбежности отставки президента САР Башара Асада. ЛАГ фактически признала необратимость сдвигов в возглавляемой Асадом стране и восстановления контроля Дамаска над большей частью территории страны, добавил Пушков.