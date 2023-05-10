РИА Новости: переговоры по зерновой сделке 10-11 мая станут решающими

Предстоящие переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле, станут решающими. Информацию об этом сообщил осведомленный источник в интервью РИА Новости.
По его словам, какого-либо консенсуса по продлению черноморской зерновой инициативы пока не предвещается. Однако технические делегации обсудили различные варианты. Встреча высокого уровня состоится 10-11 мая в четырехстороннем формате, сказал собеседник агентства. Данные переговоры решат судьбу продления сроков сделки.
Черноморская зерновая инициатива была создана летом прошлого года. Ее подписали Россия, Турция, Украина и ООН. Сделка включает в себя договоренности о вывозе украинского зерна по Черному морю.