РИА Новости: переговоры по зерновой сделке 10-11 мая станут решающими

По его словам, какого-либо консенсуса по продлению черноморской зерновой инициативы пока не предвещается. Однако технические делегации обсудили различные варианты. Встреча высокого уровня состоится 10-11 мая в четырехстороннем формате, сказал собеседник агентства. Данные переговоры решат судьбу продления сроков сделки.