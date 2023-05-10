Полковник запаса Насонов оценил группировку ВСУ для контрнаступления в 80 тысяч бойцов

Анонсированный комплект боевой техники не предполагает возможности «убрать под броню» весь этот личный состав, уточнил Насонов. По словам эксперта, численности группировки не будет достаточно для прорыва глубокоэшелонированной обороны российских соединений. В лучшем случае возможность качественно действовать на поле боя будут иметь ударные подразделения, но не второй эшелон или резерв, заключил Насонов.