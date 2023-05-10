Полковник запаса Насонов оценил группировку ВСУ для контрнаступления в 80 тысяч бойцов

ВСУ подготовили до 80 тысяч человек в составе восьми механизированных бригад для контрнаступательной операции. Таким мнением с URA.RU поделился полковник запаса, кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«В Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч», — объяснил эксперт по безопасности.
Анонсированный комплект боевой техники не предполагает возможности «убрать под броню» весь этот личный состав, уточнил Насонов. По словам эксперта, численности группировки не будет достаточно для прорыва глубокоэшелонированной обороны российских соединений. В лучшем случае возможность качественно действовать на поле боя будут иметь ударные подразделения, но не второй эшелон или резерв, заключил Насонов.