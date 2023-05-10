Американский генерал Милли назвал сроки появления беспилотных танковых сил

Беспилотные, либо частично управляемые военно-воздушные, военно-морские и танковые силы появятся через 10-15 лет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Он отметил, что эти технологии развиваются семимильными шагами. Менее двух десятков лет нужно человечеству, чтобы появились первые беспилотные вооруженные силы. Этому также способствует активное развитие искусственного интеллекта (AI).
Именно AI Милли считает одним из главных направлений развития военных технологий. По его мнению, страны, которые первыми используют искусственный интеллект и квантовые вычисления в оборонной промышленности, будут иметь неоспоримое преимущество перед остальными.