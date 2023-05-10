Посол Антонов выразил надежду на отказ США от курса против России

Официальный Вашингтон однажды откажется от антироссийского враждебного курса, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат заявил об этом во время торжественного приема в честь празднования Дня Победы.
Посол также выразил надежду, что США в какой-то момент поймут безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Москвой на благо народов, стран и всего мира.
В России, по словам дипломата, помнят братство по оружию с США во время Второй мировой войны. На фоне этого Антонов обратил отдельное внимание, что в данный момент ВС РФ опять сражаются против «фашистской заразы», однако уже в рамках украинского кризиса.