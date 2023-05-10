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Посол Антонов выразил надежду на отказ США от курса против России

Политика
Посол Антонов выразил надежду на отказ США от курса против России

Официальный Вашингтон однажды откажется от антироссийского враждебного курса, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат заявил об этом во время торжественного приема в честь празднования Дня Победы.

Посол также выразил надежду, что США в какой-то момент поймут безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Москвой на благо народов, стран и всего мира.

В России, по словам дипломата, помнят братство по оружию с США во время Второй мировой войны. На фоне этого Антонов обратил отдельное внимание, что в данный момент ВС РФ опять сражаются против «фашистской заразы», однако уже в рамках украинского кризиса.

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