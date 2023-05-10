ЯНАО занял лидирующую строчку по динамике зарплат среди регионов

В прошлом году, согласно исследованию, номинальная российская зарплата увеличилась практически на 12,6% до 55,8 тыс. рублей в среднем на одного занятого. Однако выплаты сильно отличаются в зависимости от регионов и отраслей. При этом 50% сотрудников получают свыше 40 тыс. рублей ежемесячно.