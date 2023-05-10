Французский историк Барки обвинил Запад в принижении роли СССР в победе над нацизмом

Западные страны в данный момент пытаются принизить настоящую роль СССР в победе над нацизмом, заявил французский историк Рене Барки. Его слова передает РИА Новости.
Специалист обратил отдельное внимание, что Запад также проводит так называемую «антитоталитарную» амальгаму между Третьим рейхом и Советским Союзом. Задача этой манипуляции заключается в унижении российского народа и СССР.
Однако в результате западные страны опасно возвышают, опошляют и реабилитируют фашизм и нацистскую Германию, отметил историк. Актуальный кризис на Украине является следствием этого. Идеологическая война против России начинается во Франции еще в школе.