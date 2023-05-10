Экс-ведущий Fox News анонсировал выход своего шоу в Twitter

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон анонсировал премьеру нового шоу в Twitter. Соответствующий пост он опубликовал на странице в социальной сети.
Журналист добавил, что в англоговорящих СМИ существует «квота на правду», которую нельзя превышать. В обратном случае, сотрудники изданий рискуют расстаться с должностью. Этими словами, вероятнее всего, он подтвердил слухи, что его расставание с бывшим работодателем не было дружеским.
Портал Axios ранее сообщил, что Карлсон собирается развязать информационную войну с Fox News. Этим он планирует избавиться от деловых обязательств перед телеканалом.